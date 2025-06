Prosegue e si consolida lo scambio di esperienze mediche, scientifiche e culturali tra la Cina e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno in seguito ad un percorso, intrapreso nel 2019, caratterizzato dalla collaborazione con l’Associazione Internazionale “Longsha” e la Fondazione “Juvant E.T.S”, entrambe presiedute dal dottore Jian Xiao.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, sono stati presenti al “Ruggi” oltre 100 medici cinesi tra specialisti e operatori sanitari per un periodo di tirocinio da 3 a 6 mesi, con la finalità di tracciare i presupposti per un confronto tra le due realtà sanitarie attraverso l’osservazione sul campo, l’arricchimento culturale reciproco, l’informazione e l’affiancamento in molteplici strutture dell’ospedale.

Il progetto si è evoluto positivamente ed è stato rafforzato da un viaggio in Cina di una delegazione del “Ruggi” guidata dal Direttore Amministrativo, il dottore Ferdinando Memoli, scandito da una settimana di approfondimenti ed incontri istituzionali presso organizzazioni ospedaliere cinesi. Sottoscritti 2 Protocolli d’intesa che sanciscono l’impegno reciproco ad intraprendere percorsi e attività bilaterali e ad alimentare quelli già avviati.

La Delegazione e la Direzione Strategica esprimono “il più profondo apprezzamento per il supporto e l’accoglienza ricevuta in Cina dall’Associazione Internazionale ‘Longsha’ e dal suo Presidente Xiao Jian. Questo viaggio è stato un’importante occasione di crescita che ha aperto prospettive concrete di collaborazione e di sviluppo futuro tra due Paesi sempre più vicini”.