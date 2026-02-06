Scacco alla banda della marmotta che fa esplodere i bancomat.

L’operazione è parita dalla Procura della Repubblica di Taranto che ha emesso il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, di una lunga serie di assalti ai danni di sportelli bancomat commessi mediante l’utilizzo di ordigni esplosivi artigianali (cosidette marmotte), nonché di reati in materia di armi ed esplosivi.

L’operazione, partita da Taranto, si è estesa oltre i confini pugliesi, permettendo di individuare collegamenti con ulteriori episodi analoghi verificatisi in altre regioni del Sud Italia, tra cui Basilicata, Calabria, Campania e Lazio. In particolare, sono stati ricostruiti assalti consumati nelle province di Cosenza, Caserta, Benevento, Frosinone, Napoli e Salerno, nonché ulteriori tentativi e colpi andati a segno ai danni di istituti di credito e uffici postali, con modalità sovGrapponibili a quelle registrate nel territorio ionico. Gli elementi raccolti consentirebbero di attribuire, allo stato delle indagini, a uno degli indagati un ruolo di riferimento anche negli episodi extra-regionali, in concorso con altre persone in via di identificazione.

Le indagini, condotte attraverso servizi di osservazione e pedinamento, analisi di centinaia di ore di filmati di videosorveglianza, utilizzo di lettori targhe, tracciamenti GPS, acquisizione e studio dei tabulati telefonici e attività tecniche di intercettazione, hanno consentito di ricostruire dettagliatamente il modus operandi del gruppo e di documentare la presenza degli indagati nei luoghi e negli orari compatibili con i singoli assalti. Secondo il quadro indiziario, gli stessi sarebbero stati in grado di pianificare sopralluoghi preventivi, utilizzare più veicoli di supporto spesso rubati o riciclati con targhe di altri veicoli e assicurarsi rapide vie di fuga, arrivando talvolta a incendiare, o a riempire del contenuto di estintori, gli abitacoli delle auto impiegate e abbandonate, per eludere le investigazioni. In diverse circostanze, i mezzi utilizzati per la fuga venivano condotti a velocità elevatissime, superiori ai 200 km orari, con grave rischio per la sicurezza della circolazione e per l’incolumità degli utenti della strada.

Complessivamente, solo per gli episodi accertati in Puglia e Basilicata, l’ammontare del denaro sottratto supererebbe i 200mila euro, a cui devono aggiungersi i rilevanti danni strutturali arrecati agli immobili e agli impianti. Tuttavia, tenuto conto anche dei numerosi colpi documentati fuori regione, si può ragionevolmente ipotizzare che la somma complessivamente illecitamente sottratta nel periodo considerato sia prossima al milione di euro.

Alla luce del quadro indiziario delineato, della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e di un concreto pericolo di fuga, ma anche per evitare la reiterazione di reati della stessa specie, la Procura della Repubblica di Taranto ha quindi disposto il fermo delle cinque persone che sono state condotte presso le Case Circondariali di Taranto, Bari e Napoli Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Durante la fase esecutiva sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro più di 100 grammi di cocaina e oltre 35mila euro di denaro contante, sottoposto a sequestro, poiché presunti proventi dell’attività delittuosa.

E’ importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per tutte le persone coinvolte vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.