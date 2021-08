Sbloccati i finanziamenti del Progetto Integrato Giovani. Cammarano: “Ammesse oltre 2600 aziende agricole”

“Dopo una battaglia portata avanti per anni dentro e fuori il Consiglio regionale e dopo aver avviato interlocuzioni con la Giunta regionale e con tutti gli attori istituzionali coinvolti, siamo riusciti a ottenere lo sblocco dei finanziamenti del Progetto Integrato Giovani. Domani sarà finalmente pubblicata la graduatoria definitiva che riguarda oltre 2600 aziende agricole. Una misura nella quale hanno investito tantissimi giovani della nostra regione che hanno deciso puntare sul comparto agricolo per far crescere le proprie realtà imprenditoriali, facendo al contempo da volano per l’intero settore in Campania ”. Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione speciale Aree Interne Michele Cammarano.

“Grazie al lavoro di revisione delle pratiche per l’accesso ai fondi Psr (Piano di sviluppo rurale) – sottolinea Cammarano – è stato possibile recuperare 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori 20 milioni di investimento diretto della Regione, consentendo così il pagamento di tutti i primi insediamenti”.

Come sottolineato, per la misura investimenti, i progetti ammessi e non finanziati potranno essere invece ripresentati sulla nuova programmazione con un punteggio premiale. E’ un’iniziativa che consentirà di drenare immediatamente risorse finanziarie nel sistema produttivo primario, dando una mano anche agli altri comparti.