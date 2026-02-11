Nella giornata odierna la Polizia di Stato, con gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione disposto dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un cittadino tunisino detenuto presso la Casa Circondariale di Salerno per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, in relazione a uno sbarco avvenuto nel porto di Salerno.

In mattinata l’uomo è stato accompagnato presso le Autorità consolari per il rilascio del documento di viaggio necessario al rimpatrio e, nel primo pomeriggio, è stato trasferito con scorta internazionale verso il Paese di provenienza dove dovrà espiare la parte residua della pena.

L’attività si inserisce nel quadro delle operazioni di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e delle azioni di contrasto all’immigrazione irregolare, svolte dalla Polizia di Stato in collaborazione con le competenti Autorità consolari.