Ha preso il via ieri sera su Rai 2 il nuovo programma dei The Jackal, dal titolo “Stasera a letto tardi”, con alla conduzione Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci).

Lo show, divertente e imprevedibile, ha come protagonisti un gruppo di bambini tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ognuno di loro nel corso delle puntate è al centro di una candid camera: in una stanza con le telecamere nascoste, ignari di essere ripresi, interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati.

Tra loro, ieri, nella prima puntata, era presente anche Iris di Potenza.

La piccola lucana, con il sogno di sbarcare in televisione, “volare, avere i super poteri ed essere una supereroina” è stata al centro di una candid camera con Fru e Fabio. Il compito di Iris è stato quello di convincere Fabio a farsi mettere il timbro per poter partecipare il programma, ignara, però, del fatto che Fabio soffrisse di “dormentite”, una patologia che lo farebbe soffrire di attacchi di sonno improvvisi. Un’incursione improvvisa di Fru, però, disturba Fabio e il timbro per Iris diventa di non essere messo. Tuttavia, la piccola trova il giusto escamotage per riuscire ad ottenere l’accesso al programma insieme a Fru.

Durante la puntata, inoltre, è stato dato spazio alle interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si sono messi in gioco rispondendo alle domande ideate dai bambini stessi. Ieri sera a soddisfare le curiosità più disparate dei piccoli in studio sono stati Carlo Conti, Mattia Furlani e Matilde Gioli.

Nel corso della puntata poi i piccoli protagonisti, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, saranno messi alla prova con alcune “missioni”, assegnate loro dai The Jackal, che se portate a termine daranno diritto al “Patentino da adulto”. Spazio, infine a “Le leggi dei bambini”: in ogni puntata, i bambini, proprio come in una sorta di Parlamento, voteranno alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le leggi che vorrebbero.