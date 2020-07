Sbanda con l’auto e finisce sulla spiaggia a Palinuro. Giovane perde la vita

Non ce l’ha fatta Carlo Marino, il 24enne che questa notte, a bordo di una BMW, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada in località Saline, lungo l’arteria che da Palinuro conduce a Pisciotta.

Il giovane, originario del napoletano ma residente nel Comune di Pisciotta, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ha fatto un volo di parecchi metri a bordo della propria auto finendo lungo il litorale che costeggia la strada.

Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e dei sanitari del 118. Quest’ultimi hanno subito trasferito il 24enne all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa delle numerose ferite riportate. Ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il giovane, infatti, dopo poche ore ha perso la vita presso il nosocomio vallese.

– Maria Emilia Cobucci –