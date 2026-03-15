La Gelbison sfiora il successo nel derby regionale sul campo del Savoia. Passa in vantaggio con una spettacolare rete del bomber Liurni, ma al triplice fischio per i rossoblù di Agovino, assente per squalifica, è solo pareggio, in quanto gli oplontini dopo lo spauracchio iniziale hanno riequilibrato il match con una marcatura di Frasson. Un pareggio che alla fine scontenta entrambe.

I bianchi di casa vedono allungare il distacco dalla vetta che resta saldamente nelle mani dell’Atlhetic Palermo, corsara sul campo del fanalino Paternò, e sul fronte cilentano perché sfuma l’opportunità di portarsi a meno due dall’Igea Virtus. Quest’ultima non ha giocato la gara con la Reggina per impraticabilità di campo.

Per tornare al match andato in scena al Giraud di Torre Annunziata, si è giocato senza la presenza dei tifosi cilentani, costretti a rimanere a casa per disposizione del Prefetto di Napoli che ha vietato la trasferta per motivi di ordine pubblico. I due allenatori non hanno fatto molte variazioni rispetto all’ultima uscita prima della sosta praticamente mandando in campo le stesse formazioni con una eccezione per parte.

Il match vede i rossoblù approcciare bene la contesa e con Coscia si rende pericoloso in due circostanze, mentre appare più macchinosa la manovra del Savoia. Il tempo si chiude senza che il risultato cambi.

Nella ripresa il derby si ravviva quasi subito anche grazie alla bella rete dell’attaccante umbro Liurni che pennella una giocata vincente e dà il momentaneo e meritato vantaggio alla Gelbison. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e alla mezz’ora arriva la rete del pareggio: un buco nel reparto arretrato viene sfruttato al meglio da Frasson, che ringrazia e batte Corriere per l’1-1. Il risultato, nonostante i tentativi del Savoia, non muta più neanche dopo i 10 lunghi minuti di recupero. Al triplice fischio è pareggio.

Un risultato che lascia un po’ di amaro per entrambe. Ora nella prossima giornata il Savoia scivola a meno tre dalla vetta sarà ospite del Milazzo, mentre la Gelbison ospiterà al Giordano l’Igea Virtus per provare ad avvicinarsi ai siciliani al quinto posto l’ultimo utile per entrare nella griglia Playoff.