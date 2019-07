Sassano:il 20 luglio conferimento della “Benemerenza Paolo Borsellino” al Generale dell’Arma Stefanizzi

Sabato 20 luglio alle ore 18.30, nella Villa Comunale “Paolo Borsellino” a Silla di Sassano, sarà presente la Fanfara dei Carabinieri.

Il prestigioso evento, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino, cade in occasione della consegna della Benemerenza intitolata proprio al magistrato ucciso da Cosa Nostra il 19 luglio 1992 a Palermo nell’ormai tristemente nota “Strage di Via D’Amelio” in cui persero la vita Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

La “Benemerenza Paolo Borsellino” verrà conferita dal Consiglio comunale di Sassano al Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi.

Il Generale Stefanizzi comanda la Legione Carabinieri “Campania” dal luglio dello scorso anno e fin dal primo giorno di operato nella regione ha dimostrato di tenere particolarmente alla difesa dei più deboli, ma soprattutto di mettere al servizio dei cittadini e della loro sicurezza il massimo dell’impegno da parte dei militari dell’Arma.

