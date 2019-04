Sassano: sulla tavola della Pasqua la dolce pastiera del Panificio Due Emme

Il Panificio Due Emme di Walter Boccia e Margherita Marra, con sede in via Mezzana a Silla di Sassano, è pronto per portare sulle tavole della Pasqua prodotti fragranti e golosi per non rinunciare alle tradizioni gastronomiche della nostra terra.

Protagonista indiscussa di queste festività sarà la pastiera, dolce pasquale della cucina napoletana adottato ormai in quasi tutta Italia per festeggiare insieme ai propri cari la Resurrezione di Gesù. Il Panificio Due Emme è famoso per le sue dolci pastiere prodotte utilizzando esclusivamente ingredienti freschi e di elevata qualità, a km 0, per riprodurre fedelmente i sapori di un tempo e rendere la Pasqua e la Pasquetta ancora più felici. Fragrante pasta frolla ripiena di crema di grano e ricotta locale, aromatizzata con acqua di fiori d’arancio e arricchita dai canditi.

Inoltre, come ogni anno, al Panificio Due Emme sarà possibile effettuare le cotture esterne. Chiunque abbia bisogno di forni spaziosi e professionali per preparare le proprie pastiere o le torte rustiche pasquali può usufruire del servizio messo a disposizione da Due Emme.

Oltre alle pastiere, poi, sarà possibile acquistare biscotti e taralli tipici di questo periodo, per arricchire ancora di più il pranzo pasquale e le scampagnate in occasione del Lunedì dell’Angelo.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0975/72713 – 328/1709646 o scrivere all’indirizzo margheritamarra38@gmail.com.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –