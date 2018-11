Sassano: questa sera l’Aperypeccati con la musica di Zampy J da “Peccati di Gola”

L’aperitivo della domenica sera è uno dei momenti più piacevoli del weekend e da “Peccati di Gola” a Silla di Sassano si trasforma in un appuntamento speciale a cui non si può rinunciare.

Questa sera, a partire dalle 19.00, “Aperypeccati” con la musica di Zampy J.

Tante golose bontà dolci e salate preparate dai Maestri Pasticcieri Cono e Franco Tropiano accompagneranno gustosi cocktail, tè e cioccolate calde.

Appuntamento in via Largo Silla a Sassano con l’aperitivo in musica di “Peccati di Gola”.

– Chiara Di Miele –