Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha fatto visita all’azienda agricola in località Canneto a Silla di Sassano distrutta da un incendio lo scorso 16 agosto. In quell’occasione le fiamme hanno preso di mira l’intero deposito agricolo e diversi capi di bestiame hanno perso la vita.

“Tanti anni di sacrifici cancellati in pochi istanti – afferma Pellegrino -. Purtroppo in seguito all’incendio sono decedute anche diverse mucche, altre salvate grazie all’intervento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dei vicini che prontamente sono intervenuti. Nei nostri territori il tessuto produttivo e familiare è fortunatamente ancora costituito da piccole aziende agricole che rappresentano importanti presidi identitari. Ho ritenuto opportuno portare la mia solidarietà e far sentire la vicinanza delle Istituzioni in un momento particolarmente difficile a chi con amore, impegno e sacrificio ha continuato a portare avanti l’attività di famiglia“.

Pellegrino ha relazionato l’accaduto all’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, affinché la Regione Campania possa dare un supporto nella ricostruzione dell’azienda, dando quindi un segnale di fiducia e speranza alle piccole attività produttive del settore agricolo.

