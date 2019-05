E’ un importante e significativo gesto di solidarietà quello compiuto recentemente dal sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, che ha deciso di utilizzare la sua indennità di carica donandola all’associazione “Ascoltami Onlus” con sede a Polla.

Nel 2016 il primo cittadino di Sassano e il Presidente del Consiglio comunale, Antonio Capuano, avevano infatti espressamente manifestato la volontà di non percepire la propria indennità di funzione, ma di devolverla per talune circostanze e finalità in tutto o in parte per finanziare attività sociali, culturali, di protezione civile e promozione del territorio.

“Ascoltami Onlus”, presieduta da Giulia Iannuzzi, è un’associazione di recente costituzione nata, grazie all’idea di un gruppo di mamme accomunate dalla disabilità dei propri figli, con lo scopo di sostenere i bambini e i loro familiari, acquistando anche macchinari e strumentazioni utili per determinate tipologie di terapia. Nello specifico la Onlus ha chiesto sostegno per l’acquisto di un puntatore oculare e di un tappeto interattivo.

Non è la prima volta che il sindaco Pellegrino destina la sua indennità di carica per scopi solidali o per dare un concreto sostegno al territorio. Ricordiamo, infatti, che nei mesi scorsi ha rinunciato all’indennità per l’acquisto di un pc destinato ad un giovane disabile, per devolverla a favore del Reparto di Neurochirurgia Pediatrica dell’ospedale Santobono di Napoli, per finanziare la ricerca sulle Distrofie Muscolari e, insieme agli assessori e al Presidente del Consiglio comunale, ha messo a disposizione l’indennità anche per riacquistare i computer rubati nel plesso scolastico della frazione di Silla.

– Chiara Di Miele –