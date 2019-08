Sassano: la deliziosa “ciabatta” tra le specialità del Panificio “Due Emme”

Il Panificio “Due Emme” di Walter Boccia e Margherita Marra, con sede in via Mezzana a Silla di Sassano, sforna quotidianamente delle succulente bontà e soprattutto mette al primo posto le esigenze dettate dalle richieste dei clienti.

Tra i prodotti più gettonati c’è la “ciabatta” (conosciuta anche come “pizzo“), un classico tipo di pane italiano che ben si adatta ad essere consumato in svariati modi e in molteplici occasioni.

La “ciabatta” del Panificio “Due Emme” si caratterizza per la doppia lievitazione ed è realizzata utilizzando ingredienti genuini e di prima qualità uniti alla sapienza e all’arte della panificazione di Walter, Maestro artigiano riconosciuto dalla Camera di Commercio di Salerno. Farine eccellenti e lievito madre, grazie ad un impasto speciale, portano sulle vostre tavole un prodotto gustoso e pronto ad essere consumato sia durante i pasti principali che come spuntino goloso, ad esempio farcito con i peperoni fritti e il caciocavallo arrostito, proprio come vuole la tradizione gastronomica valdianese. Al pic nic di Ferragosto o durante le cene estive all’aperto tra amici la “ciabatta” è uno degli elementi della tavola che proprio non deve mancare.

Per acquistare la “ciabatta” è possibile recarsi direttamente presso il punto vendita del Panificio “Due Emme” in via Mezzana a Silla di Sassano oppure prenotare il prodotto telefonando ai numeri 0975/72713 e 328/1709646.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo margheritamarra38@gmail.com.

Chiara Di Miele

