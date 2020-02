Sassano: il tortano con i cicoli del Panificio “Due Emme” delizia i palati dei buongustai

E’ una vera e propria specialità gastronomica il tortano con i cicoli prodotto dal panificio “Due Emme” di Walter Boccia e Margherita Marra con sede a Silla di Sassano. Anno dopo anno è sempre più richiesto sulle tavole dei buongustai e la sua produzione aumenta sempre più portando ai titolari del noto forno valdianese tanti apprezzamenti.

Il tortano con i cicoli di “Due Emme” gode del Marchio De.Co. (Denominazione Comunale d’Origine) a garanzia dell’elevata qualità del prodotto e della produzione che avviene solo utilizzando ingredienti locali.

Si tratta di uno dei prodotti di spicco della tradizione gastronomica campana ed è realizzato, soprattutto nel periodo invernale, con i “cicoli”, pezzettini di carne che si ottengono dalla bollitura della parte grassa della carne di maiale per realizzare la sugna. L’impasto del tortano, ottenuto da farine locali e lievito madre, si trasforma, grazie alle sapienti mani di Walter, in una ciambella di pane fragrante adatta per golosi spuntini o anche come secondo piatto, viste le sostanziose proprietà nutritive di una sola fetta.

Per lasciarsi deliziare dal tortano con i cicoli del Panificio “Due Emme” è possibile recarsi direttamente presso il punto vendita in via Mezzana a Silla di Sassano oppure prenotarlo telefonando ai numeri 0975/72713 e 328/1709646.

– Chiara Di Miele –