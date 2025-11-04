Sarà l’onorevole Maria Elena Boschi ad aprire la campagna elettorale di Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva nel Consiglio campano, in vista delle Elezioni Regionali.

Appuntamento alle 16.30 di domenica 9 novembre nel Cine Teatro Totò di Sassano, paese di Pellegrino dove lo scorso 1 novembre è stata inaugurata e aperta al pubblico anche la sede del suo comitato elettorale nella frazione Silla.

All’incontro del 9 novembre l’onorevole Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati e da sempre vicina all’ex sindaco di Sassano, darà tutto il suo supporto alla nuova avventura politica del noto chirurgo oncologo che è candidato nella circoscrizione di Salerno con la lista Casa Riformista a sostegno di Roberto Fico Presidente.

La mattina, alle 10.00, Pellegrino sarà insieme a Maria Elena Boschi a Palazzo Formosa di San Valentino Torio e alle 11.30 all’Hotel Grazia di Eboli per altre tappe di apertura della campagna elettorale in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre.

