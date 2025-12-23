Sassano: il 26 dicembre Concerto di Santo Stefano con Ylenia Cimino e Fabio Silvestro
Venerdi 26 dicembre alle ore 18.30 nella Chiesa Madre a Sassano si terrà un importante appuntamento musicale organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.
Si tratta del Concerto di Santo Stefano in cui protagonista della serata sarà un duo d’eccezione formato da Ylenia Cimino al flauto e Fabio Silvestro al pianoforte.
I due giovani artisti, già ordinari di cattedra nei rispettivi strumenti in Conservatorio, condividono da anni i cartelloni con i nomi più prestigiosi del concertismo internazionale.
Il programma proposto sarà molto impegnativo e virtuosistico con musiche di Platti, Donizetti, Gaubert, Faurè, Tchaikowsky, Borne.