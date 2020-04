Sassano: doppio tentativo di furto ai danni di un bar. I ladri vengono ripresi dalle telecamere

Un doppio tentativo di furto ai danni di un bar a Silla di Sassano. Due ignoti, infatti, nella notte tra venerdì e sabato hanno provato a forzare la saracinesca posta sul retro dell’attività. Poi qualcosa li ha distolti dall’intento e sono fuggiti senza riuscire a mettere a segno il colpo.

Ieri sera, però, non contenti, hanno provato di nuovo ad accedere nello stesso bar, chiuso in questi giorni in seguito alle disposizioni normative per contenere il contagio da Coronavirus. Ancora una volta, probabilmente spaventati da qualche residente accortosi della loro presenza, sono andati via facendo perdere le loro tracce.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i due, con il volto coperto, intenti a forzare la saracinesca. Sembrerebbe che nella stessa zona abbiano tentato di forzare anche l’ingresso di un’altra attività e di accedere addirittura in qualche abitazione.

Il proprietario ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che indagano su quanto accaduto.

– Chiara Di Miele –