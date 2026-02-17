Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 10.30 si darà l’ultimo saluto ad Angelo Libretti, l’80enne deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Silla di Sassano.

L’anziano fu investito da una Fiat Panda e, una volta stabilizzato sul posto, fu prontamente trasportato al “Curto” di Polla, ma dopo pochi giorni trascorsi in Rianimazione il suo cuore ha cessato di battere.

Lascia in vita la moglie Arcangela, i figli e il fratello. Domani nella chiesa Cuore Immacolato di Maria in Varco Notar Ercole di Sassano si terranno i funerali.