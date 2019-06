Sassano: domani i solenni festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista

La comunità di Sassano si appresta a festeggiare solennemente il protettore del paese, San Giovanni Battista, la cui solennità ricorre domani, lunedì 24 giugno. E’ stato preparato con dedizione e attenzione alle celebrazioni sia religiose che civili il programma messo a punto dal parroco del paese, don Otello Russo, e dal Comitato Feste.

Nel giorno della solennità in onore di San Giovanni Battista, alle ore 7.30 verranno accolti i pellegrini prima della Santa Messa in chiesa Madre. La celebrazione eucaristica si ripeterà alle ore 11.30 e alle ore 18.00, quando poi seguirà la processione per le vie del centro storico.

Di sera Piazza Umberto I si animerà grazie alle note del premiato Gran Concerto Bandistico Città di Bracigliano del Maestro Carmine Santaniello.

– Chiara Di Miele –