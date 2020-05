Sassano: domani distribuzione gratuita di mascherine da parte della locale associazione ANPAS

Si terrà domani, giovedì 7 maggio, dalle ore 16 alle ore 19 la distribuzione gratuita di mascherine di protezione da parte dell’associazione ANPAS Vola Sassano.

I cittadini interessati al ritiro potranno recarsi presso la sede del Gruppo di Protezione Civile nell’edificio polifunzionale a Silla di Sassano, accedendo uno alla volta e indossando la mascherina.

I volontari saranno presenti per distribuire i dispositivi di protezione individuale e per fornire informazioni utili per la Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

“Abbiamo ricevuto in donazione queste mascherine – spiega Margherita Marra, presidente dell’associazione ANPAS Vola Sassano – e ci siamo subito organizzati per distribuirle a quanti ne avessero bisogno in forma totalmente gratuita. Ormai indossare la mascherina è diventato obbligatorio e quindi dobbiamo farci trovare ben forniti di dispositivi di protezione per affrontare al meglio questa seconda fase“.

– Chiara Di Miele –