Sassano: convola a nozze e va a votare in abito da sposa accompagnata dal marito

A votare con l’abito del Sì. E’ quanto accaduto questa mattina a Silla di Sassano quando nel seggio allestito nel locale plesso scolastico è giunta a votare una giovane sposa in abito bianco.

Si tratta di Mariagrazia Pinto, ragazza del posto che oggi è convolata a nozze con Giuseppe Gallo di Atena Lucana. E proprio il neo sposo ha accompagnato la sua consorte a votare subito dopo aver celebrato il loro matrimonio nella chiesa di San Rocco.

Tanta sorpresa all’interno del seggio per l’insolito evento e la presenza dell’elettrice particolarmente gioiosa. Il Maestro Pino Pinto, che animerà i festeggiamenti per l’importante giorno, ha pubblicato gli scatti che hanno immortalato il momento del voto in abito nuziale.

Ricordiamo che a Sassano si va alle urne, oltre che per le Regionali e per il referendum costituzionale, anche per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale e quindi la giovane sposa ha esercitato il suo importante diritto di voto.

– Chiara Di Miele –