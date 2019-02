Sassano: come nasce il gustoso tortano con i cicoli a Marchio De.Co del Panificio “Due Emme”

Una delle numerose specialità sfornate dal Panificio “Due Emme” di Walter Boccia e Margherita Marra, con sede in via Mezzana a Silla di Sassano, è senza ombra di dubbio il tortano con i cicoli. Un gustoso prodotto legato alla tradizione culinaria campana e che, soprattutto in questo periodo, è richiesto da tutti i golosi.

Il tortano con i cicoli, che sono dei pezzettini di carne risultato della bollitura della parte grassa del maiale per ottenere la sugna, è una ciambella di pane fragrante che si incontra in particolare nella cucina napoletana e delle nostre località.

E’ ideale per essere accompagnato da salumi e formaggi ma anche per essere mangiato insieme ai secondi piatti e, da solo, può diventare un semplice e piacevole spuntino. In questo periodo dell’anno, quando la carne di maiale viene preparata per produrre gli insaccati, il Panificio “Due Emme” offre ai suoi clienti l’occasione per deliziarsi con questa specialità, dedicando particolare cura alla preparazione del tortano e utilizzando soltanto ingredienti genuini che danno vita ad un impasto ottenuto esclusivamente da farine locali e lievito madre.

Lo scorso anno, inoltre, il tortano con i cicoli del Panificio “Due Emme” ha ricevuto dal Comune di Sassano il Marchio De.Co. (Denominazione Comunale d’Origine) a garanzia dell’elevata qualità del prodotto e della produzione che avviene solo con ingredienti locali.

Le telecamere di Ondanews, accolte da Walter Boccia e Margherita Marra, sono entrate nel Panificio “Due Emme” per mostrare come nasce il tortano con i cicoli.

– Chiara Di Miele –