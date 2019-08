Sassano: cade sul parabrezza di un pullman mentre monta le luminarie. Ferito operaio

Un incidente è avvenuto questa mattina a Sassano, in località San Rocco, dove per cause in corso di accertamento un 54enne del posto è caduto dalla piattaforma su cui si trovava per montare le luminarie per la prossima festa del Santo.

L’operaio è andato a finire sul parabrezza di un pullman che stava passando in quel momento sotto la piattaforma ed è stato trasportato dai sanitari presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri della Stazione di Sassano e la Polizia Municipale.

– Maria De Paola –