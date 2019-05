Sassano: agevolazioni sulla TARI 2019 per le famiglie con disabili e per gli eventi “Plastic Free”

L’Amministrazione Comunale di Sassano, guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino, nell’ultimo Consiglio comunale ha deliberato per una serie di agevolazioni riguardo alla TARI 2019, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento.

Una serie di tagli sulla tassa sono previsti per i nuclei familiari in cui sono presenti persone disabili. L’Amministrazione Pellegrino, infatti, ha stabilito che le famiglie con persone maggiorenni che presentano un’invalidità al 100%, senza indennità di accompagnamento, dovranno pagare il 50% in meno su quanto dovuto per la raccolta dei rifiuti, mentre i nuclei familiari con minorenni disabili gravi, anche se percettori di indennità di accompagnamento, avranno un’agevolazione sulla TARI 2019 del 100%.

Ancora una volta, dunque, il Comune di Sassano va incontro a tutte quelle famiglie che, a causa della disabilità, vivono un particolare disagio.

Ma le agevolazioni sulla tassa sui rifiuti non finiscono qua, perchè anche Sassano, così come il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, entra nell’ottica del “Plastic Free”.

Di conseguenza ci sarà un esonero totale della TARI 2019 per tutti gli Enti e le associazioni senza fine di lucro che organizzeranno nel territorio comunale di Sassano manifestazioni “Plastic Free” nel corso delle quali verrà praticata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

– Chiara Di Miele –