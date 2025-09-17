Un brillante progetto vede tra i protagonisti la giovane Sara Miele di Atena Lucana, studentessa del Polimoda, Fashion School di Firenze classificata tra i primi dieci Istituti di Moda al mondo.

Sara, che si è diplomata al “Pomponio Leto” di Teggiano, lavora all’esclusiva collaborazione tra Furla, brand italiano che opera nel campo della pelletteria e Polimoda. Per la prima volta il marchio collabora con la scuola fiorentina ad un progetto dedicato alla valorizzazione dell’individualità.

Sei studentesse del corso Undergraduate in Fashion Styling e dei Master in Fashion Styling e in Fashion Art Direction hanno rivisitato lo styling della borsa Furla Moonlight attraverso la propria estetica personale. Un progetto speciale che testimonia l’impegno dell’azienda nell’incentivare e supportare i giovani talenti.

Per Furla lo stile di Sara è “in continua evoluzione, sempre adattabile: gonne lunghe, strati di gioielli dorati e contrasti cromatici audaci sono il suo tratto distintivo. La borsa Furla Moonlight si adatta al suo umore, sempre parte del mix“.

Per il progetto fotografico in collaborazione con Furla, Sara ha scelto per il suo look la Furla Moonlight color crema indossandola con una tracolla accorciata.

Le foto di Sara e delle sue colleghe sono state pubblicate in questi giorni da alcune delle riviste di moda internazionali più prestigiose, tra cui Vogue e Cosmopolitan.





Foto: Paolo Silvestri