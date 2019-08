Sara Alotti di Montesano in finale al Premio Mia Martini. Ecco come fare per votare il suo brano

La giovanissima Sara Alotti di Montesano sulla Marcellana arriva in finale radiofonica al noto Premio Mia Martini, istituito nel 1995 a Bagnara Calabra, città natale della grande interprete della canzone italiana, per volontà del regista Nino Romeo, che in questo modo volle ricordare e onorare l’amica scomparsa.

Il brano di Sara in gara alla finale radiofonica del Premio Mia Martini si intitola “Ogni parte del mio cielo” ed è scritto da Domenico Carlomagno e arrangiato da Silvio De Filippo e Luigi Gaetani. Può essere ascoltato sul sito ufficiale del Premio Mia Martini nella sezione “Nuove proposte” e prossimamente sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali (YouTube, Spotify, iTunes).

Per esprimere la propria preferenza bisogna inviare un SMS al 48 83 888 scrivendo nel testo BA 6 (è importante inserire lo spazio fra BA e 6). Il voto è ritenuto valido solo se si riceve un SMS di conferma. Possono votare tutti i clienti TIM, Vodafone, Wind e Tre.

Sara ha 18 anni e la musica è stata la sua passione sin da quando era molto piccola. Ha iniziato con lo studio del pianoforte a 10 anni e successivamente all’età di 12 anni ha intrapreso lo studio del canto seguita dalla Maestra Matilde De Filippo.

“Arrivare alla finalissima del Premio Mia Martini sarebbe una grandissima opportunità per portare avanti la mia passione per la musica e aspirare sempre ai più grandi obiettivi – dichiara -. Spero che attraverso l’aiuto degli SMS da parte della gente riesca a raggiungere la finalissima che si terrà ad ottobre a Bagnara Calabra e realizzare così uno dei miei tanti sogni artistici“.

– Chiara Di Miele –