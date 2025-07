Fa benzina in una stazione di rifornimento a Sapri e si dà alla fuga dopo essere stato notato dai Carabinieri.

È quanto accaduto questa mattina lungo la SS18. Un uomo di origini straniere, ma residente nel napoletano, dopo aver fatto rifornimento ha tentato di allontanarsi indisturbato senza pagare.

La scena è stata notata dai Carabinieri della locale Compagnia, poco distanti e impegnati nel controllo del territorio.

Ne è scaturito così un inseguimento lungo la strada che conduce a Maratea: dopo aver forzato un posto di blocco travolgendo la pattuglia all’altezza di Acquafredda, il fuggiasco ha poi invertito il senso di marcia trovandosi un’altra auto dei militari. Anche qui ha speronato l’auto e, non contento, ha infine opposto resistenza ai militari.

Con non poche difficoltà l’uomo è stato bloccato e arrestato: nel corso della colluttazione 4 carabinieri sono rimasti feriti.

I militari sono ricorsi alle cure ospedaliere.

About the Author

About the Author

What do you feel about this?