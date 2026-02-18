Sapri: scoperto su un treno con 65 stecche di sigarette di contrabbando. Scatta il sequestro
Sequestrate 65 stecche di sigarette di contrabbando su un treno diretto in Sicilia.
È quanto accaduto ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, dove gli agenti di Polizia Ferroviaria, diretti dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo, hanno proceduto al controllo di un 45enne siciliano, pregiudicato, che si trovava a bordo del treno.
L’uomo nascondeva in una valigia di grosse dimensioni le stecche di sigarette, circa 13 kg, di varie marche, prive di marchio del Monopolio.
È scattato così il sequestro, in collaborazione con la locale Guardia di Finanza.
All’uomo è stata elevata una sanzione di 65mila euro, circa 5 euro per ogni grammo di tabacco.