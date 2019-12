È stata ripristinata questa mattina a Sapri la regolare viabilità lungo la Strada Statale 18, bloccata lo scorso venerdì a causa della mareggiata che aveva invaso il Lungomare Italia.

Il tratto di strada compreso tra via San Francesco di Paola e via del Conte era stato interdetto al traffico a causa della presenza di numerosi detriti sulla carreggiata. Per garantite la pubblica incolumità, dunque, il Comandante della Polizia Municipale Antonio Pompeo Abbadessa aveva previsto la chiusura del suddetto tratto la cui riapertura è stata disposta, con una nuova ordinanza, questa mattina.

“La mareggiata è terminata solo ieri – ha dichiarato il Comandante Abbadessa – ed è stato necessario ripulire l’intero tratto stradale grazie all’intervento anche di una ditta specializzata. Era necessario ripristinare perfettamente le condizioni di pubblica sicurezza ed evitare che ci fossero ulteriori danni soprattutto per i cittadini”.

– Maria Emilia Cobucci –

