Sapri: ombrelloni abusivi su area demaniale. Scatta il sequestro della Polizia Municipale

Continua a Sapri da parte del Comando di Polizia Municipale, agli ordini del Capitano Antonio Pompeo Abbadessa, l’attività di controllo e di rispetto dell’ordinanza balneare. Sono stati dunque rimossi diversi ombrelloni collocati in maniera abusiva sull’area demaniale.

Si tratta della quinta operazione posta in essere dalla Polizia Municipale che assicura il rispetto dell’ordinanza e la fruibilità a tutti delle spiagge libere.

Nonostante il numero ridotto di personale ed il non essere stati destinatari di risorse per l’effettuazione delle attività previste dall’operazione “Spiagge sicure”, sebbene il Comune di Sapri avesse presentato apposita richiesta e il progetto, le attività di controllo per scongiurare l’occupazione abusiva del demanio ed il commercio abusivo continuano ad essere assicurate, così come il controllo della regolarità amministrativa delle case vacanza.

– Chiara Di Miele –