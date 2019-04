L’Amministrazione comunale di Sapri ha dato il via libera alla realizzazione di nuove aree di parcheggio nella centrale Piazza Plebiscito che a breve sarà oggetto di un lavoro di restyling grazie al progetto “Viabilità e collegamento con le arterie stradali intercomunali connesse con le attività turistiche del litorale”, finanziato dalla Regione Campania con un importo di 1 milione e 500mila euro.

Un progetto che non solo darà un nuovo look alla Piazza ma aumenterà al suo interno anche gli spazi pedonali, per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini, attraverso una diversa localizzazione dei parcheggi che terrà conto anche delle esigenze delle attività commerciali presenti nella Piazza e dei cittadini residenti. La planimetria del progetto, relativa esclusivamente alla nuova sistemazione delle auto in sosta, è stata redatta dall’ingegnere Alberto Ciorciaro che ha individuato 7 nuove aree dove sarà possibile parcheggiare.

Inoltre, l’Amministrazione Gentile ha predisposto una revisione del regolamento in materia di dehors per le attività presenti in Piazza, che dovranno definire le tipologie e i materiali da utilizzare per gli arredi urbani.

“Questa Amministrazione non modificherà in alcun modo il progetto relativo al rifacimento di Piazza Plebiscito – ha dichiarato il sindaco Gentile – L’unica cosa che faremo sarà l’individuazione di aree di sosta all’interno della piazza per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali e dei residenti. Per quanto riguarda invece i dehors saranno individuate le tipologie che dovranno essere utilizzate per una questione di decoro e di bellezza di tutta l’area. Inoltre, voglio sottolineare che nessuna panchina sarà eliminata dalla Piazza“.

“L’intento dell’Amministrazione è la riqualificazione della Piazza – ha detto l’ingegnere Corciaro – tenendo conto anche delle esigenze delle attività commerciali presenti. Lo scopo è di migliorarla al fine si avvantaggiare l’intera cittadinanza ma anche chi ci opera da anni“.

– Maria Emilia Cobucci –