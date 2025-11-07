Il TAR Campania sospende la chiusura del Punto Nascita di Sapri. A renderlo noto è il sindaco della cittadina del Golfo di Policastro Antonio Gentile.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Prima – con ordinanza n. 2782/2025 ha accolto il ricorso presentato dai Comuni del Golfo di Policastro, sospendendo l’efficacia della delibera della Giunta Regionale n. 418 del 23 giugno 2025 e degli atti attuativi dell’ASL Salerno che disponevano la chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di Sapri.

Il TAR ha riconosciuto la fondatezza delle censure sollevate, ritenendo che la valutazione sull’assenza del “disagio oro-geografico” sia stata effettuata in modo non adeguato e ha disposto che il Ministero della Salute si pronunci motivatamente sulla richiesta di deroga avanzata dalla Regione Campania, tenendo conto della legge regionale n. 11/2025 che ha qualificato Sapri come zona disagiata sotto il profilo sanitario.

Gli avvocati Mariarosaria Mazzacano e Gaetano Giordano, difensori del Comune di Sapri e degli altri Comuni ricorrenti, hanno dichiarato: “È una decisione di grande valore per il territorio. Il TAR ha riconosciuto la necessità di tutelare le comunità del Cilento interno e del Golfo di Policastro, che non possono essere private di un presidio sanitario essenziale. Ora attendiamo che il Ministero della Salute, come ordinato dal Tribunale, valuti la deroga in modo trasparente e nel rispetto della normativa vigente”.

“È una vittoria della ragione e della giustizia – ha aggiunto Gentile -. Abbiamo difeso con determinazione il diritto delle famiglie del nostro territorio alla sicurezza sanitaria. Continueremo a vigilare affinché la sospensione disposta dal TAR si traduca in una definitiva salvaguardia del Punto Nascita di Sapri”.

Il provvedimento del TAR fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 maggio 2026.

I Comuni del Golfo di Policastro ribadiscono la loro unità d’intenti nella difesa del diritto alla salute dei cittadini e nella tutela dell’ospedale di Sapri come presidio fondamentale per un’area vasta e difficile da raggiungere.