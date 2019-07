Sapri: abbandona rifiuti in strada, ma il Sindaco pubblica il video che lo incastra e lo fa multare

Pugno duro a Sapri contro chi abbandona rifiuti in strada e l’ultimo episodio denunciato proprio dal sindaco Antonio Gentile ne è la prova evidente.

Il primo cittadino, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video, tratto da telecamere di videosorveglianza, in cui si vede una persona che, dopo aver accostato la propria auto ai bordi di una strada cittadina, scende e abbandona ai margini della carreggiata dei sacchetti di spazzatura.

Il locale Comando di Polizia Municipale provvederà a notificare la sanzione di 204 euro al responsabile del gesto incivile che, naturalmente, è stato identificato proprio grazie alle immagini registrate dalla videosorveglianza.

“La comunità saprese non tollera e non tollererà più atti del genere – ha dichiarato amareggiato il sindaco Gentile – . Stiamo installando in questi giorni le nuove telecamere che serviranno ad identificare persone che compiono atti del genere. Nessuno può permettersi delitti simili contro il nostro territorio e contro la nostra comunità“.

– Chiara Di Miele –