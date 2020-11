Sanza verso una comunità sostenibile. Arriva la colonnina di ricarica per veicoli elettrici in piazza

Sempre più verso una comunità sostenibile. Anche Sanza guarda con attenzione alla mobilità elettrica. Già operativa la colonnina di ricarica veicoli elettrici di Enel X in Piazza Aviere Ciorciari.

La colonnina serve per la ricarica di veicoli elettrici (auto, furgoni, moto) ed è resa disponibile grazie al protocollo siglato dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, e l’azienda Enel X.

“La mobilità elettrica è il nuovo tassello che si inserisce nel mosaico delle azioni e degli interventi che l’Amministrazione comunale ha messo in campo nella visione più ampia dello sviluppo della nostra comunità in tema di sostenibilità energetica e un futuro più green. Un mosaico più ampio che mira all’uso di fonti rinnovabili di energia, dall’efficientamento degli impianti e dal monitoraggio dei consumi – ha affermato il vicesindaco Toni Lettieri – Stiamo lavorando per la diffusione di una cultura ecologica e sostenibile che è al centro anche del nostro Piano di Assestamento Forestale al quale stiamo lavorando adottando metodologie nuove e sostenibile. La diffusione della mobilità elettrica è la testimonianza del nostro impegno in tal senso”.

– Chiara Di Miele –