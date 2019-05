Sanza: l’11 maggio lo screening cardiologico gratuito dell’associazione SApieNZA Onlus

L’associazione SApieNZA Onlus e il Comune di Sanza organizzano per sabato 11 maggio uno screening cardiologico gratuito presso il Poliambulatorio Comunale in via Fontana Vecchia.

Sarà possibile sottoporsi al controllo con la dottoressa Giuseppina Casalnuovo, medico chirurgo specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare.

La dottoressa Casalnuovo lavora nell’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale Mater Olbia – Qatar Foundation Endowment e Fondazione Gemelli.

Per maggiori informazioni sullo screening è possibile telefonare ai numeri 380/3481455 – 320/3679515.

