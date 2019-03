Sanza: domani corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore BLS-D

Si terrà a Sanza, domani, sabato 2 marzo, dalle 8.30 alle 13.30, il corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).

Il corso ha come obiettivo la corretta formazione per l’utilizzo del DAE (Defibrillatore semiautomatico esterno) e la gestione dell’ostruzione delle vie aeree in modo sicuro, tempestivo ed efficace.

Per partecipare al corso è necessario aver compiuto 18 anni. Dopo il corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed il patentino BLS-D Esecutore della validità di due anni.

Il corso di terrà presso il Centro di Educazione Ambientale di Sanza.

Per ulteriori info contattare il 320/3679515.

– Claudia Monaco –