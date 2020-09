L’ASL di Salerno ha comunicato che sono tutti negativi i tamponi effettuati su persone di Sanza che negli ultimi giorni potevano aver avuto contatti con il focolaio che si è sviluppato nel vicino comune di Caselle in Pittari.

Dal sindaco Vittorio Esposito, unitamente all’Amministrazione comunale, giunge però un nuovo appello ai cittadini, al rispetto delle norme anti-Covid.

“E’ necessaria la massima attenzione ed il rispetto rigoroso delle norme di contenimento del Covid – ha affermato il sindaco Esposito -, non ci possono essere deroghe a comportamenti che non possono essere che definiti pericolosi per la salute e l’incolumità della collettività. Assistiamo ad un lassismo generale da parte dei giovani ma anche degli adulti che evidentemente sottovalutano la pericolosità di un virus che si diffonde facilmente grazie alla mancanza di rispetto di poche ed essenziali regole di comportamento. L’uso della mascherina ed il divieto di assembramenti sono, non solo norme contenute nelle Ordinanze ancora valide ed efficaci, ma soprattutto sono regole di buonsenso che tutti dovremmo attuare. E’ necessario che i locali pubblici rispettino le ordinanze relative agli orari di apertura e alla somministrazione di bevande; il distanziamento è necessario e deve essere rispettato da tutti“.

Il primo cittadino ha comunicato che saranno intensificati, con l’ausilio dei Carabinieri della Stazione Sanza, oltre che con la Polizia Municipale, i controlli e non ci sarà alcuna flessibilità nell’applicazione delle sanzioni.

“Occorre essere responsabili e consapevoli che i nostri comportamenti errati mettono a rischio i sacrifici che l’intera comunità ha compiuto in questi mesi di emergenza“, ha aggiunto il sindaco Esposito ricordando che per ordinanza regionale sono vietate feste pubbliche e private con assembramenti di persone.

Un riferimento specifico poi il primo cittadino lo ha fatto in merito alla situazione gravosa che sta affrontando la vicina comunità di Caselle in Pittari.

“Con grande apprensione stiamo vivendo unitamente agli amici di Caselle in Pittari questi giorni carichi di preoccupazione – ha dichiarato Esposito -. Siamo certi che la determinazione e le capacità messe in campo dalle amministrazione del collega Nuzzo sapranno al più presto arginare la diffusione del virus, come già avvenuto a Buonabitacolo. Alla comunità di Caselle va tutto il nostro sostegno morale“.

Infine, il sindaco ha voluto lanciare un messaggio di rassicurazione anche alle famiglie degli studenti che tra qualche giorno riprenderanno le lezioni per il nuovo anno scolastico: “Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per garantire spazi e servizi così come è stabilito dalle norme, per i nostri ragazzi che tra qualche giorno ritorneranno in classe. Sanificazione dei locali, spazi adeguati e banchi monouso. Soprattutto l’attenzione massima al rispetto di tutte le norme relative al protocollo anti Covid. Invito tutte le famiglie, in attesa di conoscere la data di inizio del nuovo anno scolastico, presumibilmente il 24 settembre, a preparare i ragazzi al ritorno a scuola, indicando loro tutte le buone norme di comportamento, a partire dall’igienizzazione e dall’indossare la mascherina, che saranno fondamentali per garantire la sicurezza sanitaria“.

– Paola Federico –