Sanza: dal 1° ottobre corsi di attività motoria per anziani e pensionati

Prende il via a Sanza, il 1° ottobre, un nuovo servizio rivolto alla popolazione anziana. Su iniziativa del Consigliere con delega alla sanità, Antonio Citera, per due giorni a settimana ed in orario pomeridiano, al piano terra dell’edificio polifunzionale in piazza Aviere Ciorciari, partono i corsi di attività motoria per anziani e pensionati.

L’Amministrazione comunale ha inteso dare avvio ad un programma di assistenza per la popolazione anziana finalizzato alla promozione della salute attraverso l’attività motoria. L’iniziativa è rivolta alla popolazione con almeno 60 anni di età e residenti sul territorio comunale.

Le attività si terranno per due giorni a settimana. Ogni singola seduta sarà di circa un’ora e mezza e sarà curata dal dott. Luigi Patrone, fino al mese di maggio 2020.

Gli interessati dovranno fare apposita richiesta presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

– Paola Federico –