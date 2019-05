Sanza: conclusa con successo la 13^ edizione dello scambio culturale con la cittadina di Klettgau

Nuove amicizie e la bellezza del condividere, poi tante emozioni. Si è chiusa la settimana di scambio tra studenti con la delegazione proveniente dal Klettgau a Sanza.

Una settimana ricca di iniziative anche se poco fortunata dal punto di vista meteorologico. Tuttavia, è stata comunque una gran bella esperienza per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sanza che hanno ospitato nove studenti tedeschi provenienti dal Klettgau, nel sud della Germania.

Dal 2006 si rinnova ad ogni primavera lo scambio culturale del gemellaggio tra la Comunità di Sanza ed il Klettgau con lo scambio di studenti ospite delle famiglie. Il prossimo appuntamento è per l’autunno quando la delegazione di studenti italiani andrà per una settimana nel Klettgau.

Nove gli studenti che per questa 13^ edizione, con due accompagnatori, hanno vissuto la comunità di Sanza, frequentando la scuola media e conoscendo il territorio con escursioni alle Grotte ed al Museo Mida di Pertosa-Auletta, un’escursione didattico educativa presso la Costa degli Infreschi e della Masseta nel comune di Marina di Camerota con visita al museo MUVIP di Camerota e successivo giro in barca per ammirare le stupende insenature di natura carsica con acque cristalline e flora marina intatta.

Non è mancata l’escursione con il gruppo CAI per conoscere la bellezza e la natura nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Grande attenzione poi per la cultura con una giornata dedicata a Matera, città dei Sassi, Patrimonio Mondiale Unesco e quest’anno Capitale Europea della Cultura 2019.

Molto soddisfatto il Comitato di gemellaggi per la grande collaborazione resa dalle famiglie ospitanti e dalla scuola. Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione comunale.

“Il gemellaggio è l’esempio concreto di come l’Europa dei giovani, degli studenti, esiste ed è una concretezza – ha affermato il consigliere con delega al Gemellaggio Angelo Marotta – un segnale concreto di integrazione sulle tematiche che uniscono i popoli della vecchia Europa. Un profondo e sentito ringraziamento va alle famiglie per la loro ospitalità e collaborazione, così come per la scuola che ha sposato con noi questo ambizioso progetto di crescita culturale. Infine un doveroso ringraziamento ai membri del Comitato di gemellaggi che lavorano instancabilmente a questa iniziativa da 13 anni. Un vanto per la nostra comunità. L’appuntamento ora è ad ottobre quando faremo visita ai nostri amici tedeschi”.

– Annamaria Lotierzo –