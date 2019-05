Sanza: ampia partecipazione al corso gratuito sull’utilizzo del defibrillatore della SApieNZA Onlus

Grande partecipazione ieri a Sanza per il corso gratuito sull’utilizzo del defibrillatore BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) e PBLS-D (Pediatric Basic Life Support-Defibrillation).

La lezione, organizzata dalle associazioni SApieNZA Onlus e ALFIS con il supporto del Comune di Sanza, si è tenuta presso il Centro di Educazione Ambientale ed ha visto una cospicua partecipazione di interessati. Obiettivo del corso la formazione ad una corretta RCP (Rianimazione cardiopolmonare), all’uso del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e alla gestione dell’ostruzione delle vie aeree in modo sicuro, tempestivo ed efficace.

Al termine sono stati rilasciati l’attestato di partecipazione ed il Patentino BLS-D Esecutore, della validità di due anni.

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Citera, consigliere comunale con delega alla Sanità. “E’ stato un vero successo, – dichiara – hanno partecipato in tanti e quindi sono contento per come stiamo procedendo nell’aiuto del territorio con questo genere di iniziative“.

– Chiara Di Miele –