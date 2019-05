Sanza: al via domani “Librando”, letture collettive in angoli sconosciuti del paese

A Sanza ritorna “Librando“, progetto sociale di lettura collettiva promosso dall’Amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche sociali. Leggere e dialogare con l’autore, confrontarsi e dare vita ad angoli sconosciuti del borgo è il senso delle domeniche inserite nel progetto Meeting del Cervati 2019 che quest’anno ha avuto il riconoscimento ufficiale del “Maggio dei libri” del Ministero dei Beni Culturali.

Un calendario fitto che prenderà vita domani, sabato 1 giugno e si concluderà domenica 1 settembre, senza escludere la possibilità di ampliare il programma con altri autori. “Un grande lavoro sinergico tra l’Amministrazione comunale e le associazioni per offrire una panoramica articolata di autori e libri da leggere insieme – ha commentato l’assessore Marianna Citera – è nostra intenzione dare vita ad angoli poco frequentati del borgo coinvolgendo i concittadini nella lettura. Un programma articolato che spazia dai temi del sociale alla storia, alla poesia”.

Sabato 1 giugno alle ore 10.30 nell’aula magna delle Scuole Medie, in occasione della Festa della Repubblica, si terrà “Voler bene all’Italia“, la festa dei piccoli Comuni italiani con la consegna e il dibattito sulla Costituzione con gli alunni della Scuola Media. Interverranno l’assessore Marianna Citera, il sindaco Vittorio Esposito, il Dirigente scolastico Antonietta Cantillo, il Direttore e il presidente della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca e Pasquale Gentile, l’avvocato Franco Di Paola dell’associazione Luca Coscioni.

Martedì 4 giugno alle ore 10.30 nell’aula magna della Scuola Media Ventivolti, storie e suggestioni tra Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo raccontate dagli studenti, mentre domenica 30 giugno alle ore 20.30 in Piazzetta Guglielmo Marconi, Alfonso De Nardo con “Uomini e boschi. Il bosco e le aree interne nella questione meridionale”.

Il 13 luglio alle ore 20.30 in Piazzetta San Giovanni verrà presentato “Un’altra vita” di Filomena Lamberti e voci amiche di Spaziodonna. È il coraggio di testimoniare di Filomena, sfregiata dal marito con l’acido, con la presenza dell’avvocato Adele de Notaris dell’associazione Spazio Donna. Il 24 luglio alle 20.30 in Piazzetta San Martino sarà la volta de “La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870” del professore Carmine Pinto.

Il 25 agosto in Piazza la Forgia verrà presentato invece “158 Salerno, una provincia da gustare” di Enzo Landolfi. I centocinquantotto racconti e le centocinquantotto ricette contenute nel libro sono state preparate nel corso di altrettante trasmissioni televisive curate dal giornalista e dal suo staff in altrettanti comuni a nord e a sud di Salerno.

Il 1° settembre in Piazzetta Arena sarà Carmelo Bufano a presentare “La divina eterna ballata”. Nel libro gli ideali transitano per il corpo umano, le cui membra parlano come in una misteriosa e avvincente vibrazione.

– Chiara Di Miele –