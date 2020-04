Sanza: 298mila euro dalla Regione Campania per il progetto di realizzazione del Piano di Gestione Forestale

Il lavoro prosegue, senza sosta, per realizzare lo sviluppo auspicato e programmato dall’Amministrazione comunale di Sanza.

La Regione Campania ha approvato e finanziato il progetto di realizzazione del PGF (Piano di Gestione Forestale) per l’importo di circa 298mila euro. A darne notizia è il vicesindaco, Toni Lettieri.

“Con grande soddisfazione comunichiamo ai nostri concittadini che la Regione Campania ha dato via libera al nostro progetto di valorizzazione del patrimonio forestale – ha commentato il vicesidaco Lettieri -. Un finanziamento importante che adesso ci impegnerà a preparare la gara Europea e, dunque, a procedere alla realizzazione di questo importante strumento, necessario per il nostro Comune soprattutto per l’indotto economico che genererà. Va ricordato, inoltre, che il PAF (Piano di Assestamento Forestale) del Comune di Sanza è scaduto nel 2011, quindi annoveriamo un altro obiettivo importante centrato da questa Amministrazione“.

Un lavoro di programmazione importante che rigenera il sistema economico locale.

“Siamo poi in attesa – ha aggiunto il vicesindaco Lettieri – di altri due decreti di finanziamento su progetti per valorizzare due sentieri, per l’importo di circa 400mila euro ognuno. Al momento possiamo affermare di essere il Comune che ha percepito più fondi dell’intera Regione oltre ad essere uno dei pochi Comuni ad avere avuto finanziati 3 progetti con la stessa misura (il massimo possibile per la tipologia di misura). Lavoriamo insieme per cambiare il nostro paese, questo il nostro obiettivo“.

– Paola Federico –