Sant’Arsenio:nella sede della Banca Monte Pruno il primo corso per Tecnici del comportamento certificati

L’associazione “Il solco – Germogli di resilienza” organizza per il prossimo mese di luglio il Corso per tecnici del comportamento certificati che si terrà nella sede della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio.

Il corso, primo nel Vallo di Diano, mira a formare RBT o Tecnici del Comportamento Certificato, tecnici specializzati, responsabili diretti dell’attuazione delle procedure di acquisizione delle competenze e modificazione del comportamento progettate dal supervisore BCBA o BCaBA. Si basa sul metodo ABA, ritenuto efficace nel ridurre comportamenti disfunzionali e nel migliorare e aumentare la comunicazione, l’apprendimento e i comportamenti socialmente appropriati nelle persone affette da autismo.



Il 5, 6 e 7 luglio si terranno le lezioni con il dottor Davide D’Elia, Analista del comportamento BCBA, mentre il 19, 20 e 21 luglio con il dottor Luigi Iovino, Analista del comportamento BCBA.

Il corso comprende 6 lezioni frontali ed ha una durata di 40 ore con frequenza obbligatoria. Titolo di accesso è il diploma di Scuola Media Superiore. Le lezioni si terranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il costo per iscriversi è di 500 euro entro il 15 giugno, 150 euro per genitori (massimo 15). Per iscriversi è necessario inviare la copia della ricevuta del bonifico all’email germoglidiresilienza@gmail.com specificando nome, cognome e professione.

– Chiara Di Miele –