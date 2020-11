Con un avviso il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, conferma la ripresa delle attività scolastiche in presenza, a partire da lunedì 30 novembre, anche per le classi II, III, IV e V elementare e per la I Media.

Ricordiamo che gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della I elementare stanno già frequentando le lezioni in aula dal 25 novembre scorso.

Rimane, dunque, confermata la didattica a distanza per la II e III Media e per le scuole secondarie di secondo grado.

– Chiara Di Miele –