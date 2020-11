Sant’Arsenio: sospesa la didattica in presenza dalla II elementare alla I media fino al 7 dicembre

Il Sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, attraverso una nota ha fatto alcune precisazioni legate alla scuola e alle nuove disposizioni che sono giunte dalla Regione.

In seguito alla decisione dell’Unità di Crisi regionale, infatti, è stata prorogata la didattica a distanza fino al 7 dicembre dalla II elementare alla I media.

Il primo cittadino ha precisato l’adeguamento alle nuove disposizioni regionali in quanto, nella giornata odierna, aveva comunicato la ripresa in presenza da lunedì 30 novembre anche per le classi II, III, IV e V elementare e per la I Media.

Decisione che non sarà applicabile dopo l’ordinanza regionale giunta nel pomeriggio.

La didattica in presenza resterà solo per gli alunni delle scuole materne e delle classi prime delle elementari.

