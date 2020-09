Sant’Arsenio, “Sì Cambia”:”Palestre e assunzioni dei Vigili. Dall’Amministrazione tante parole e pochi fatti”

Il gruppo di opposizione consiliare di Sant’Arsenio “Sì Cambia” torna a discutere di strutture sportive sul territorio comunale. “Siamo ormai abituati ai grandi proclami, poi disattesi, di questa Amministrazione che continua ad illudere i cittadini con promesse che sa di non poter rispettare – affermano – . Abbiamo però appreso in questi giorni che le strutture sportive sono oggetto di lavori di ammodernamento e riqualificazione e che saranno ben presto disponibili per la comunità. Non possiamo che essere contenti di questo e d’altronde eravamo in attesa dell’attuazione dei progetti che avevamo esaminato, ma continuiamo a non credere alle parole di chi prende in giro i santarsenesi da ormai un triennio“.

“Ricordiamo – spiegano i consiglieri di minoranza – che già a giugno 2018 era stato assicurato alle Società Sportive Dilettantistiche che a breve avrebbero potuto utilizzare il tanto agognato Palazzetto dello Sport e che nel giro di un anno sarebbe stata pronta anche la Palestra di via Florenzano. Ad oggi nulla è cambiato, siamo ancora ai proclami e alle parole e la gran parte delle associazioni sportive è stata costretta ad emigrare. Attendiamo ancora con fiducia. Attendiamo come hanno atteso invano circa 200 persone che hanno inviato la domanda di partecipazione al bando di assunzione per due posti part-time di agente di Polizia Municipale. Hanno effettuato i versamenti e atteso la convocazione delle prove di concorso. Hanno sperato nella possibilità di un posto pubblico che avrebbe dato loro sicurezza economica e anche soddisfazione e prestigio personale. È ufficiale, la loro attesa è stata vana“.

Il Gruppo “Sì Cambia” spiega che “nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 è prevista l’assunzione, tramite procedura di mobilità, di due agenti di Polizia Locale e che in pratica annulla tutte le procedure concorsuali e toglie speranza di assunzione a chi ha creduto all’ennesima promessa del Sindaco e della sua Giunta“.

E chiosano:”Tante parole, ma pochi fatti“.

