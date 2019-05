Sant’Arsenio: questa notte intervento di disinfestazione sul territorio comunale

Questa notte è programmato a Sant’Arsenio sull’intero territorio comunale un intervento di disinfestazione adulticida.

In orario notturno, a partire dalle ore 2.00, l’intervento sarà effettuato in esecuzione del servizio di sanificazione ambientale di competenza dell’ASL Salerno. La disinfestazione sarà messa in atto da personale specializzato con l’ausilio di automezzi ed attrezzature idonee.

I prodotti utilizzati, registrati e autorizzati dal Ministero della Salute, sono a base di piretroidi di sintesi in formulazione a basso impatto ambientale.

I cittadini sono invitati a collaborare evitando l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti, mettendo al riparo animali domestici e da compagnia, chiudendo le finestre ed i balconi durante l’esecuzione dell’intervento, lavando accuratamente frutta e verdura eventualmente coltivata in orti e giardini nel centro urbano.

