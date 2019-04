“Il 25 aprile è il giorno in cui si celebra la liberazione dal nazifascismo e la fine del primo novecento segnato da guerre in cui sono caduti molti nostri concittadini. Chi lavora nel cimitero non rispetta questo ricordo ed invade con materiali di risulta la cappella dedicata ai Caduti della Prima Guerra Mondiale”.

A denunciare l’episodio è il gruppo “Sì Cambia” di Sant’Arsenio. Proprio nella giornata di ieri il gruppo di opposizione ha ritrovato, nella cappella dedicata ai Caduti presso il cimitero civile, materiali di risulta e attrezzi da lavoro, probabilmente depositati lì in attesa della ripresa dei lavori dopo i giorni di festa.

“Compito dell’Amministrazione – scrive il gruppo ‘Sì Cambia’ – è anche quello di vigilare sui lavori affidati e sul decoro e il rispetto dei propri simboli del ricordo”.

– Paola Federico –