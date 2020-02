Sant’Arsenio: l’Amministrazione richiede l’istituzione di una sede distaccata del Liceo Musicale

La Giunta comunale di Sant’Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha deliberato di richiedere l’istituzione di una sezione distaccata del Liceo Musicale.

Sul territorio comunale, come noto, ci sono già due Istituti di Istruzione Superiore, l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Sacco” e l’IPSOEA.

Nell’immobile di proprietà comunale ci sono spazi disponibili o che si potranno rendere disponibili, così come in altre strutture comunali, per questo l’Amministrazione Pica “ritiene poter richiedere un nuovo indirizzo scolastico ad oggi carente nel Vallo di Diano anche attraverso la formula provvisoria di sede distaccata“.

Sulla scorta delle informazioni avute, la Giunta è dell’avviso di esprimere un’indicazione verso il Liceo Musicale e l’indirizzo Pop/Jazz cui i giovani sono particolarmente inclini.

La richiesta sarà presentata alla Provincia di Salerno e alla Regione Campania- Settore Pubblica Istruzione.

– Chiara Di Miele –