L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha deliberato di istituire la cattedra itinerante della Dieta Eu-Mediterranea nel Palazzo Fiordelisi.

La decisione nasce dalla crescente attenzione delle collettività locali verso la promozione di uno stile di vita sano e bilanciato e nei confronti della Dieta Eu-Mediterranea per i benefici che apporta alla salute e al benessere delle persone. La dieta Eu-Mediterranea è riconosciuta a livello internazionale come patrimonio culturale immateriale dell’unanimità dall’UNESCO ed è uno dei principali fattori di longevità e prevenzione di malattie cardiovascolari, diabete e altre patologie legate ad un’alimentazione scorretta.

Il professore Carlo Montinaro, esperto in nutrizione e presidente dei medici dell’Associazione Medica “M.L. Bianchini”, attivi nella divulgazione dei principi della dieta e del benessere legato alla sana alimentazione, si è reso disponibile per l’istituzione della cattedra itinerante che rappresenta un’importante opportunità di sensibilizzazione e formazione per i cittadini di Sant’Arsenio e dei comuni limitrofi.

Verranno coinvolti anche le scuole, i centri di aggregazione e le realtà locali in attività formative e divulgative sul territorio e nei paesi vicini, attraverso corsi, conferenze, seminari e laboratori che affrontino temi legati alla nutrizione, alla preparazione dei cibi tipici della Dieta Eu-Mediterranea e alla promozione di un sano stile di vita.